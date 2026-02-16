現在４４歳の元「モーニング娘。」メンバーが美しい近影を見せた。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、ハロー！プロジェクトの楽曲がサブスク解禁になったことを報告。「何年も前からお仕事の現場でもプライベートでもサブスクまだですかーー？？？？と沢山お声をいただいていたので私も嬉（うれ）しいです」と喜んだ。自撮り写真をアップしたのは、２代目リーダーを務めた飯田圭織だ。目鼻立ちくっきりの美人顔は健