ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月16日（月）〜2月22日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【牡牛座（おうし座）】今週は、これまで積み上げてきたものが花開いたり、思い切って方向転換する流れが生まれそう。今一度、自分の素直な想いに向