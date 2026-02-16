◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアショートプログラム(大会10日目/現地15日)フィギュアスケートペアショートプログラムに"ゆなすみ"こと長岡柚奈選手と森口澄士選手のペアが登場。演技後は笑顔を見せた2人でしたが、取材対応ではこらえきれず大粒の涙を見せました。五輪初出場のゆなすみペアは冒頭のトリプルツイストリフトに成功、しかし続くトリプルループ、さらにスロートリプルサルコウで転倒