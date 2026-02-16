【ブンデスリーガ】フランクフルト 3−0 ボルシアMG（日本時間2月14日／ドイチェ・バンク・パルク）【映像】堂安律、約30メートル“高精度ミドルパス”を放つ瞬間フランクフルトのMF堂安律がクオリティを発揮した。自慢の左足から精度の高い約30mのパスをボックス内に供給し、得点の匂いを感じさせる決定機を演出した。日本時間2月14日のブンデスリーガ第22節で、フランクフルトはホームでボルシアMGと対戦。アルベルト・リエラ新