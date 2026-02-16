◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート・男子500メートル 決勝(大会9日目/現地14日)スピードスケートの男子500メートルは新濱立也選手が34秒466を記録し、日本勢トップの全体6位となりました。会場ではカーリングのロコ・ソラーレの選手で妻の吉田夕梨花選手も観戦。レースを見守りました。試合後には取材に応える吉田選手のもとへ新濱選手が訪れ、熱いハグ。奮闘をねぎらいました。レース後、吉田選手が自身