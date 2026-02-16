女優の橋本環奈（27）が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ「ヤンドク！」（月曜後9・00）の第6話（16日放送）に、俳優の杉本哲太（60）がゲスト出演することが明らかになった。杉本は、吉田鋼太郎（67）演じる潮五郎の“宿命のライバル”役。かつての「番長」同士が、リーゼントに学ラン姿で胸ぐらをつかみ合う衝撃的な場面写真も公開された。同作は、元ヤンの脳外科医・湖音波（橋本）が医療現場で奮闘する痛快ドラマ。第6話で