◇ミラノ・コルティナ五輪第10日フィギュアスケートペアSP（2026年2月15日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのペアショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われ、米国の団体金メダルにも貢献したエリー・カム、ダニー・オシェイ組も出場した。カムに観客席から熱い声援を送ったのが、箱根駅伝で山梨学院大を3度の総合優勝に導いた上田誠仁元監督だ。21歳のカムはめいにあたる。カム