アメリカのトランプ大統領はパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」を通じ、ガザの復興事業などに7600億円を超える資金を提供すると表明しました。トランプ大統領は15日、ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初の首脳会合を19日にワシントンで開催し、ガザの復興事業や人道支援に対する50億ドル=およそ7600億円以上の資金提供を発表すると明らかにしました。また、ガザの治安維持などを担当する「国際安定