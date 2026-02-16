今年もＢＳテレ東は2月22日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名！猫まみれの特別編成を行います。 猫と猫好きな皆さまに寄り添う放送局を目指すＢＳテレ東は、本日2/16（月）から連日「猫」にまつわるレギュラー番組内での企画をお届けします。どうぞお楽しみに！ 📺2月16日（月）夜10時～『マネーのまなび』 出演 パックン、武藤十夢、竹粼由佳（テレビ東京アナウ