黒島結菜主演の映画『未来』より、本予告映像と本ポスタービジュアルが解禁。さらに、物語の鍵を握る「未来のわたし」の声を西野七瀬が務めることが発表された。【動画】物語の鍵を握る「未来のわたし」の声に西野七瀬『未来』本予告湊かなえの同名ミステリー小説を瀬々敬久監督が映画化する本作。複雑な家庭環境で育ちながらも、祖母の期待に応えて教師になるという夢をかなえた真唯子。彼女の教え子・章子のもとにある日、