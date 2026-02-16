仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第6回「兄弟の絆（きずな）」が15日に放送され、小一郎（仲野）が信長（小栗旬）に対して怒りをあらわにし、大立ち回りの末に涙をこぼす姿が描かれると、ネット上には「熱い！熱すぎるぅぅ！」「涙の流し方、タイミング、めっちゃ完璧」といった声が相次いだ。【写真】藤吉郎（池松壮亮）を迎える寧々（浜辺美波）大沢（松尾諭）に信長の暗殺を企てたという疑いがか