〈《嘘のような実話》警察手帳を持ってない、録音装置を忘れた…戦後最大の誘拐事件で捜査陣が犯してしまっていた“信じられないミス”とは〉から続く1982年6月。日本中を震撼させる猟奇的な殺人事件が起きた。新宿・歌舞伎町のディスコで遊んでいた14歳の少女2人が、ナンパされた男の車によって千葉県の山林へ連れ去られたのだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）一人は奇跡的に生還したが、もう一人の少女は無惨な姿で発