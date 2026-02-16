日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆金融庁再編の「特筆すべき点」金融庁は今夏、大規模な組織再編を行う。現在の総合政策局、監督局、企画市場局の三局体制のうち、総合政策、監督両局の機能を再編し「資産運用・保険監督局」「銀行・証券監督局」「官房