司馬遼太郎の名作を圧倒的な画力で描くコミック版『竜馬がゆく』が「週刊文春」で好評連載中だ。今年2月に第15巻が刊行され、司馬遼太郎没後30年の節目に、あらためて『竜馬がゆく』が注目を集めている。乃木坂46在籍中から“筋金入りの歴史好き”で知られ、日本史をテーマにしたネット番組や著書もある山崎怜奈さんと、コミック版の作者・鈴ノ木ユウさんに、原作への思いや作品づくりの舞台裏、そして坂本龍馬の魅力について語