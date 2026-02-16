きょう16日（月）は西高東低・冬型の気圧配置となって、北日本や日本海側の上空に寒気が流れ込む予想です。きのう15日（日）は各地で4月並みの暖かさとなりましたが、きょう16日（月）は一転して日本海側を中心に冬の寒さが戻るでしょう。雨や雪の降る所もありそうです。太平洋側でもきのう15日（日）ほどは気温が上がらない見込みです。午後は太平洋側でも雲が広がり、関東は夜にわか雨・雪があるでしょう。■きょう16日（月）の