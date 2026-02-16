「障害があるから育児ができない」という考えは違うと思っている」そう語るのはモモ音のない夫婦・双子育児（＠twins_deaf）さん。自身も夫も生まれつき耳が聞こえない2人の間に、生まれたのは双子の赤ちゃん。音のない日常での育児には「不安が大きかった」と語る一方で、聴覚障害があるからこそ感じられる特別な感覚や喜びもあるという。双子のお母さん・モモさんにその実態を聞いた。【写真】聞こえないぶん”目”を最大活