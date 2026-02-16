日本が誇る空と海の乗り物が出会うJAMSTEC（国立研究開発法人海洋研究開発機構）が保有する地球深部探査船「ちきゅう」の運用管理を受託している日本マントル・クエストは2026年2月10日、同船の上空を海上自衛隊のUS-2飛行艇が旋回する様子を捉えた映像を公式Xで公開しました。【映像】おお！これが「ちきゅう」の上空を海自の飛行艇が旋回する様子です「ちきゅう」は、海底下を掘削して地層を採取し、地震の発生メカニズムなど