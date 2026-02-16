登山ザック選びで意外と見落としがちなのが、サイドポケットの仕上がり。もちろん最優先は背負い心地ですし、本体の重さや荷室へのアクセスのしやすさなど、確認すべきポイントは多くあります。それでも山で実際に動いてみると、サイドポケットの使い勝手が行動の快適さを大きく左右するものです。たとえば、ウォーターボトルや行動食を入れておけば、ちょっとした給水やカロリー補給にいちいちザックを下ろす必要がありません。か