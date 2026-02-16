キングズベリーは堀島との対決を制して金メダルを獲得した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪で新種目となる男子デュアルモーグルが現地時間2月15日に行われ、ミカエル・キングズベリー（カナダ）が金メダルを獲得した。12日のモーグルでは銀メダルに終わったものの、新種目では見事に初代王者の座に登り詰めた。 【関連記事】「金メダルを奪われた」「不当な扱い」堀島行真の“銅どまり”に世界中から疑問符「誰も挑戦し