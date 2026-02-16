山田は「自分らしさは表現できたのかな」と振り返った(C)Getty Images新星が圧巻の五輪デビューだ。現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝がリビーニョ・スノーパークで行われ、19歳の山田琉聖は、1、3回目のランで92.00点をマーク。初出場ながら堂々の銅メダルに輝き、金メダルの戸塚優斗とともに日本勢2人で表彰台入りを果たした。 【関連記事】「自分の点数には全く納得できてな