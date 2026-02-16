All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、宮城県在住52歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：52歳女性同居家族構成：本人、夫（53歳）、長男（20歳）、次男（16歳）居住地：宮城県住居形態：賃貸雇用形態：パート・アルバイト世帯年収：本人200万円、配偶者900万円現預金：6000万円リスク資産：1000万円「住宅購入資金のため1200万円を定