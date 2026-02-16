岩手県在住の40代女性・Mさんが感謝を伝えたいのは、帰省先から戻る新幹線で声をかけてくれた男性だ。もう2度と会えないあの人に、届けたい言葉は「ありがとう」予想外の混雑で座席に座れなかったため、Mさんは娘を抱っこしながら車内で立っていたのだが......。＜Mさんからのおたより＞今から25年以上前のことです。その日わたしは当時一歳の娘を連れて帰省してた岩手の実家から、自宅のある大宮に帰ろうとしていました。自由席に