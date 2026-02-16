アストロズ一筋20年、通算3060安打で米国野球殿堂入りのクレイグ・ビジオ氏（60）の息子・キャバン（30）がアストロズとマイナー契約を結んだと15日（日本時間16日）、球団が発表した。キャバンは24年、ブルージェイズの40人枠から外れ、6月中旬にドジャースに加入も8月にDFA（出場選手登録の前提となる40人枠から外す措置）となり、その後、ジャイアンツとマイナー契約もメジャー昇格はなし。9月には金銭トレードでブレーブス