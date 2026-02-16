フリーアナウンサーの中村江里子（56）が16日までに自身のインスタグラムを更新。プロポーズ記念日の夫と14日にミラノ・コルティナ五輪観戦したことを報告し、ツーショットなどを公開した。「2月14日はバレンタインデー。皆さんはどのように過ごされましたか？2月14日は私達にとってプロポーズ記念日でもあります」と明かし、「バレンタインデートはミラノコルティナオリンピック観戦。スピードスケート女子チームパシュー