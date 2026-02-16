◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 女子ラージヒル (大会10日目/現地15日）天候に苦戦し16位で競技を終えた郄梨沙羅選手が、試合後にインタビューに応じ、悔しさを吐露しました。1回目のジャンプで郄梨選手は強い追い風の中、114.0メートルで17位。2回目のジャンプでは修正し飛距離を伸ばし127.5メートルを記録。しかし上位勢に及ばず16位となりました。試合後、郄梨選手は「スキージャ