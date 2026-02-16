2月22日（日）東京競馬場で行われる、第43回フェブラリーステークス（G1・4歳上オープン・ダ1600m）の登録馬は下記の通り。2026年G1開幕戦。チャンピオンズカップVのダブルハートボンド、昨年の覇者コスタノヴァ、ドバイWC4着の実績があるウィルソンテソーロなど豪華メンバーが名を連ねた。【チャンピオンズカップ】牝馬ダブルハートボンドがG1初制覇！…坂井瑠星騎手は3連覇を達成22頭がエントリーウィルソンテソーロ58.0ウェ