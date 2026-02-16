2月22日（日）小倉競馬場で行われる、第60回小倉大賞典（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1800m）の登録馬は下記の通り。冬恒例のローカル重賞。様々な路線から賞金加算を目論み多彩な顔ぶれが集まる。良血馬ショウナンアデイブ、一昨年の勝ち馬エピファニー、オニャンコポンなど21頭がエントリー。【阪神6R】5億円ホース ショウナンアデイブが初勝利21頭がエントリーエアファンディタエピファニーエラトーオニャンコポンガイアメ