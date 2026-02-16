2月21日（土）東京競馬場で行われる、第76回ダイヤモンドステークス（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝3400m）の登録馬は下記の通り。春の長距離G1戦線を目指すトップホースが集結。ステイヤーズSを制したホーエリートなど15頭がエントリー。【ステイヤーズS】暮れの名物レースを制覇したのは牝馬のホーエリート15頭がエントリーヴェルテンベルクヴォランテサスツルギシルブロンスティンガーグラストータルクラリティファイアンク