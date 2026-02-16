2月21日（土）阪神競馬場で行われる、第70回阪急杯（G3・4歳上オープン・芝1400m）の登録馬は下記の通り。高松宮記念へのステップレース。3連勝中のディアナザールや、アルテヴェローチェ、カンチェンジュンガ、ドロップオブライトなど重賞戦線の実績馬が多数エントリー。【ベゴニア賞】C.デムーロ騎乗 良血ディアナザールが2勝目18頭がエントリーアサカラキング57.0アルテヴェローチェ57.0カンチェンジュンガ58.0グレイイ