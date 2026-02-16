ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子ラージヒル（ＬＨ）が１５日（日本時間１６日）に行われ、丸山希（２７＝北野建設）は１回目は１２８メートル、２回目１２５メートル、２５７・０点で８位。ノーマルヒル（ＮＨ）と混合団体の銅メダルに続く３度目の表彰台はならなかった。丸山は試合後のインタビューで「コンディション的には難しい条件になったかなと思うんですけど、すごく今日は楽しんで飛べたので