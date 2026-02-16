2月15日、帯広競馬場で行われた11R・黒ユリ賞（BG2・3歳牝・ダ直200m）は、西将太騎乗の2番人気、コトブキラベンダー（牝3・ばんえい・平田義弘）が勝利した。2着にフェスタクィーン（牝3・ばんえい・小北栄一）、3着に1番人気のヤマノブラウン（牝3・ばんえい・長部幸光）が入った。勝ちタイムは1:54.2（馬場水分1.9％）。スタートから勢いよく飛び出し、ほぼ横一線のまま第一障害を駆け抜ける。道中はジェイノホマレが先行し