NHK「豊臣兄弟！」では、織田信長が美濃の攻略に動き出した。史実の信長は、どのように進めたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に迫る――。岐阜公園 正門と若き日の織田信長像（写真＝杉山宣嗣／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■「尾張の整備」と「美濃攻略」まで15年大河ドラマ「豊臣兄弟！」は、信長の美濃攻略に突入。まさに出世の好機到来と励む小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）兄弟の姿が描か