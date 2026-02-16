スピードスケート女子５００メートルで２０１８年平昌五輪金メダルの小平奈緒さんが１６日、Ｘを更新し、自身が持っていた五輪記録が更新されたことへの心境をつづった。ミラノ・コルティナ五輪は１５日（日本時間１６日）に女子５００メートルが行われ、世界記録保持者のフェムケ・コク（オランダ）が３６秒４９の五輪新記録で金メダルに輝いた。小平さんが持っていた従来の記録を０秒４５上回った。小平さんは「３６”４９