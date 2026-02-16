メッツは１５日（日本時間１６日）、昨季にドジャースのポストシーズン進出に大きく貢献したＢ・ロートベット捕手（２８）を獲得したことを発表した。ド軍は元クローザーのフィリップスと再契約した１１日（同１２日）にメジャー４０人枠を空ける措置として、ロートベットをＤＦＡ（事実上の戦力外）としていた。ドジャースは今月６日（同７日）にレッズから自由契約となっていたロートベットを獲得。２４年から通算１１９試合