陸上男子の桐生祥秀（日本生命）が世界室内陸上選手権（３月、ポーランド）の参加標準記録（６秒５９）を突破した事を報告した。２０２６ＪａｐａｎＡｔｈｌｅｔｅＧａｍｅｓｉｎＯｓａｋｉ（２月１４日、１５日）の２日目で男子６０ｍに出場した桐生。１５日までに自身のインスタグラムに「６０ｍ ６秒５８世界室内標準突破応援ありがとうございました！いい形で予選から決勝上げることができました」とつづり