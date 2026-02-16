ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がバッテリー組キャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、練習終了後に取材に応じ、昨年１２月に石川・珠洲市を訪問して野球教室を行ったことについて言及した。２０１１年３月１１日。小学３年だった朗希は東日本大震災で被災。父や祖父母を亡くした。昨年１２月には、２４年１月に被災した能登半島地震へも特別な思いを抱いていた。「元々震災が起きてから（被災地訪問を）考えていた