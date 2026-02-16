◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日フィギュアスケートペアSP（2026年2月15日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのペアショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われ、米国の団体金メダルに貢献したエリー・カム、ダニー・オシェイ組も出場した。冒頭のトリプルツイストリフトから息の合った演技を披露。元々はコーチだったオシェイに導かれ、カムも笑顔で舞った。演技が終わると2人