◇プロ野球・巨人春季キャンプ練習試合広島4-2巨人（15日、沖縄・那覇）今季初の対外試合は敗戦となった阿部慎之助監督。しかし、「ここは勝敗じゃないと思います。沖縄は結果、内容だと言っていますので、きょうも成功も失敗もあったと思いますけど、すべて収穫にしてほしいなと思います」と試合後に語りました。4回には守備のエラーなどで失点。7回には石川達也投手が広島・久保修選手への危険球退場で後続が崩れ、3点を失う