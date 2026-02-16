◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)スピードスケートの女子500メートルで郄木美帆選手が銅メダルとなり、今大会2個目のメダル獲得。自身通算9個目のオリンピックのメダル獲得となりました。レース後郄木選手は「前回の北京オリンピックの時より順位を1つ落としてしまったんですけど、今回は簡単に上手くいくと思っていなかったので、その中でもメダルを取り切れ