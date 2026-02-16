牧原大（ソフトバンク）がWBCでのスタメン出場に意欲を見せた。鈴木（カブス）の代替選手として出場した前回大会は代走や守備固めでの起用が主だったが、今回はパ・リーグ首位打者として迎える。「（スタメンで出たい気持ちは）半々ですね、プレッシャーがすごいので。でも機会があれば全力でプレーしたい」と前向きに語った。本職の二塁には牧（DeNA）らが控え、外野も近藤（ソフトバンク）や鈴木、吉田（レッドソックス）ら