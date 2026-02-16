15日午前3時5分ごろ、島原市、南島原市、雲仙市、諫早市の一部で最大約7万8千戸が停電した。九州電力送配電によると、約1時間後に全て復旧した。電線に木の枝が接触したことと、変電所の機器の不具合が重なったのが原因という。