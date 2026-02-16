大分県玖珠町と三井住友海上火災保険は10日、防災・減災の取り組みと、損害調査結果の提供・利用についての協定を結んだ。罹災（りさい）証明書の迅速な発行につなげるなど、被災町民の生活基盤の早期再建が狙い。町が同社の損害調査データを共有することで、罹災証明書発行の必要な町の調査を効率化でき、早い対応が可能になる。今回の協定により、被災者の同意があれば同社は調査データを町に提供する。このほか、防災・減災