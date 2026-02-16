長崎県諫早市の警備会社員、田中健一さん（55）は、不審者侵入を想定した防犯研修会を20年以上続ける。自身は国内外の護身術や逮捕術を身につけ、指導する立場にもなっているが「どうやって取り押さえるかではなく、犯罪が起きないようにすることが何より大切」と力を込める。根底には30年以上前の忘れられない体験があった−。昨年12月のある土曜日、大村市の三浦保育園で、職員約20人が田中さんの防犯講習を受けていた。刃物