長崎県平戸市大久保町の平戸オランダ商館で、九州国立博物館（九博、福岡県太宰府市）の主任研究員、松浦晃佑さんが「平戸モノ語り」と題して講演した。九博で開催中の特別展「平戸モノ語り松浦静山と熈（ひろむ）の情熱」（3月15日まで）関連事業の一環。講演は1月24、25の両日開かれた。松浦さんは特別展のきっかけについて、松浦史料博物館の収蔵資料を5年間にわたって調査した結果、9代藩主静山（1760〜1841）と10代藩主