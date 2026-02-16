経営難が続くローカル鉄道を路線バスなどに転換する動きが全国で相次ぐ中、運転手の確保が実現へのハードルとなっている。大詰めを迎えつつある第三セクター平成筑豊鉄道（福岡県福智町）の在り方を探る県や沿線自治体の中には、路線バスへの移行を本命視する向きもあるが、40人超とされる運転手の配置が最大のネックに。九州では人材難を理由に断念した事例があり、平成筑豊鉄道の議論にも影を落としている。