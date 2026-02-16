8日投開票の長崎県知事選は元副知事で新人の平田研氏（58）が、再選を目指した現職の大石賢吾氏（43）を約7千票の僅差で破り初当選した。本紙と選挙情報メディア「選挙ドットコム」が共同でインターネット上に開設した「投票マッチング」サイトの利用実績を分析すると、整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートについて、全線フル規格化への賛成派が8割を超えた。