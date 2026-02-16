卓球のノジマTリーグ女子の九州は15日、増田秀文監督（52）の今季限りでの退任を発表した。福岡県の飯塚市総合体育館で行われた今季ホーム最終戦後にセレモニーを行った際、ファンの前で公表した。熊本県出身の増田監督は2023年に就任。今季は最下位の6位にとどまっている。