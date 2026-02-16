隅田がブルペン入りし、アドバイザーのダルビッシュに変化球の握りなどを教わりながら34球を投げ込んだ。今大会はけがで辞退した石井（阪神）の代わりに招集。「右投手なので『さすがにない』と思いながら心のどこかで準備していた」と語る。ロングリリーフの「第2先発」としての役割を担う可能性が高く「先発よりも出力を上げられるのが中継ぎ。順応できると思う」と自信をのぞかせた。