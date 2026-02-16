ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（31）が15日、宮崎春季キャンプに合流した。過去2年、不本意な成績が続く右腕は「やっぱり自分がクローザーだと思っているし、クローザーとして投げるつもり」と守護神への返り咲きへ力を込めた。陽気に包まれた宮崎に現れた体は、一回りすっきりしていた。合流初日はキャッチボールやランニングなど軽めのメニューで調整。「実は1キロも痩せていない」と笑うが、倉野投手チーフコーチなど