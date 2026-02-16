上茶谷が好投で先発ローテーション入りをアピールした。紅白戦に白組の先発として登板し、2回打者6人をパーフェクト。「カットボール、スライダーが軸の投手だけど、あえてそれを使わずに組み立てた」とカーブやチェンジアップを操り、先発として球種の幅を広げた点を証明した。小久保監督も「内角の要求に応えてしっかり投げられていた。（先発の）チャンスは十分ある」とうなずいた。